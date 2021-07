Wechsel zu PSG vor Abschluss? Donnarumma schickt Abschiedsbotschaft an Mailand-Fans

Nun ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit: Torhüter Gianluigi Donnarumma hat eine emotionale Abschiedsbotschaft an seinen Verein AC Mailand geschickt. Der frisch gebackene Europameister und Spieler des Turniers schrieb am Dienstagabend in den Sozialen Netzwerken: "Ich kam zur AC Mailand, als ich kaum mehr als ein Kind war, acht Jahre lang trug ich dieses Shirt mit Stolz, wir kämpften, litten, gewannen, weinten, freuten uns, zusammen mit meinen Teamkollegen, meinen Trainern, all denen, die Teil des Klubs sind, zusammen mit unseren Fans, die ein fester Bestandteil unserer langjährigen Familie sind." Nun gehe diese Zeit aber zu Ende: "Nun ist es an der Zeit, sich zu verabschieden, eine Entscheidung, die in der Tat nicht einfach war, und sicherlich reicht ein Beitrag nicht aus, um es zu erklären."

