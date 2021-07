Kurz nach Wechsel zu Real Madrid: Ex-Bayern-Star David Alaba positiv auf Corona getestet

Der österreichische Fußball-Nationalspieler David Alaba muss schon kurz nach seinem Wechsel zum spanischen Rekordmeister Real Madrid in Quarantäne. Denn der 29-Jährige, der vom FC Bayern München kam, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die Madrilenen am Mittwoch in einer zweizeiligen Meldung mit. Weitere Angaben macht der Klub nicht.

