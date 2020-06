Wechsel-Knaller: Recken-Rückraumspieler Mait Patrail geht zu Rhein-Neckar Löwen

Das ist ein Ding! Mait Patrail spielt in der kommenden Saison für den Handball-Spitzenklub Rhein-Neckar Löwen. Bei den Recken war sein Vertrag nach acht Jahren nicht mehr verlängert worden.

"Einige der besten Spieler"

„Ich hatte die vergangenen Jahre eine tolle Zeit in Hannover. Jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung bei den Löwen und mache damit einen weiteren Schritt in meiner Karriere. Die Rhein-Neckar Löwen haben ehrgeizige Ziele für die Zukunft und einige der besten Spieler der Bundesliga in ihren Reihen", sagte Patrail auf der Homepage der Löwen, bei denen er die Rückennummer 9 erhält.