Wechsel vom Tisch: RB Leipzig und Keeper Gulacsi einigen sich auf neuen Vertrag

"Internationales Top-Niveau"

Damit ist ein Wechsel des 31-Jährigen in diesem Sommer vom Tisch. Zu den Interessenten hatte Medienberichten zufolge auch Leipzigs kommender Doppel-Gegner Borussia Dortmund gehört . Gulacsi hätte den Club nach Saisonende per Ausstiegsklausel verlassen können. Eine solche soll es im neuen Arbeitspapier nun nicht mehr geben.

Gemeinsam mit dem Ungarn verlängert auch Torwarttrainer Frederik Gößling seinen Kontrakt bei den Roten Bullen. Beide arbeiten seit 2015 zusammen, schätzen sich. Gößling bescheinigte seinem Schützling im Interview mit dem SPORT BUZZER "internationales Top-Niveau" und schwärmte beinahe: " Peter Gulacsi ist ein sehr leistungsorientierter und ehrgeiziger Mensch. Das wird sicherlich auch bis zum Ende seiner Karriere so bleiben. Trotzdem finden wir – zum Glück – gemeinsam immer wieder kleine Details, an denen wir arbeiten wollen und können, um noch einen Schritt zu gehen."

Zweites Kind noch in diesem Jahr

Peter Gulacsi steht seit 2015 bei RB zwischen den Pfosten, wechselte damals aus Salzburg an die Pleiße, folgte hier nach einer Anlaufphase auf den bei den Fans beliebten Fabio Coltorti. Inzwischen ist der 31-Jährige bei den Roten Bullen nicht mehr wegzudenken und tragende Säule der Erfolge der vergangenen Jahre. In der laufenden Saison blieb er in 15 von 31 Bundesliga-Partien ohne Gegentor und führt damit die Rangliste "Weiße Weste" vor Wolfsburgs Koen Casteels an.

Gulacsi hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, sich in Leipzig wohl zu fühlen. Mit Frau Diana und Sohn Dominik Zsoltan wohnt er in einem Haus am Markkleeberger See. Im Jahresverlauf erwarten die Gulacsis ihr zweites Kind.