Wechsel wahrscheinlich: Aber wie teuer wird Jannes Horn für Hannover 96?

Der Reifeprozess läuft bei Jannes Horn (23). Der Linksverteidiger wird immer stabiler, seit 96 ihn im Sommer aus Köln geliehen hat. Hannover will ihn halten, Horn will bleiben, der FC will ihn loswerden. Jetzt muss 96 die Rheinländer nur noch runterhandeln.

Auswärts in Darmstadt wird Horn am Sonntag (13.30 Uhr) aber erst einmal fehlen. 96 hat einen Edelstein an der Hand, aber einen ungeschliffenen. Horn ist schließlich erst 23 Jahre alt. Ausgerechnet Hannover könnte für den gebürtigen Braunschweiger der nächste Karriereschritt werden – wenn 96- Sportdirektor Gerhard Zuber die Kölner runterhandeln kann. Manager dort ist sein Kumpel Horst Heldt. Fakt ist: Die Kaufklausel, die knapp unter zwei Millionen Euro liegt, wird 96 nicht ziehen – viel zu teuer, erst recht in finanziell unklaren Corona-Zeiten.

Horn würde gerne bleiben Jetzt wird gepokert. Fakt ist aber auch: Horn will bleiben, und Köln ist bereit, ihn fest abzugeben. Horn kann noch mehr, als er in Hannover bisher gezeigt hat – aber er zeigt schon mehr als in Köln. Beim FC war er außen vor und aussortiert worden, dabei hatten die Kölner 2017 sieben Millionen Euro Ablöse nach Wolfsburg überwiesen. Vorm Leihwechsel nach Hannover trainierte Horn dann nur noch bei der Kölner U21 mit. Der FC würde ihn gerne von der Gehaltsliste haben – keine schlechte Pokerhand für Zuber und 96.