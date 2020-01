Wechsel zu Bundesligakonkurrent: Eduard Löwen verlässt Hertha BSC

Nach nur einem halben Jahr hat der frühere U21-Nationalspieler Eduard Löwen den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wieder verlassen. Der 22-Jährige verabschiedete sich am Sonntag von der Mannschaft aus dem Trainingslager der Berliner in den USA und wollte sich nach Club-Angaben auf den Weg nach Deutschland machen. Es gehe darum, "dort letzte Gespräche zu führen", teilte Hertha via Twitter weiter mit.

"Ich bin allen Beteiligten dankbar, dass der Wechsel vollzogen wird. Ich bin sicher, dass dies die beste Lösung für alle ist. Es ist schön, dass ich nun in Augsburg eine neue Chance bekomme, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich freue mich auf diese Herausforderung und hoffe, so schnell wie möglich zum Team stoßen zu können", berichtet Löwen, der erst im Sommer für rund sieben Millionen Euro Ablöse vom Absteiger 1. FC Nürnberg nach Berlin gewechselt ist. Er bestritt in der Hinrunde sieben Bundesligapartien, davon nur zwei von Beginn an. Unter Trainer Jürgen Klinsmann stand Löwen beim 0:0 zum Hinrundenabschluss gegen Borussia Mönchengladbach in der Anfangsformation.