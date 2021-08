Wechsel zu RCD Mallorca: Stürmer Matthew Hoppe verlässt Schalke 04 

"Der wirtschaftliche Rahmen des Angebotes war so, dass wir es in unserer aktuellen finanziellen Situation annehmen mussten“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder. "Matthew ist ein klasse Junge, hätte es in den kommenden Wochen allerdings schwer gehabt, als Startspieler auf die Einsatzzeiten zu kommen, die er sich persönlich vorstellt. Wir wünschen ihm alles Gute für seine private und sportliche Zukunft."

Hoppe kam Sommer 2019 aus der Barca Academy (USA) nach Gelsenkirchen und fing in der U19 der Schalker an. Im November 2020 feierte er im Alter von 19 Jahren sein Bundesligadebüt in Gladbach, zwei Monate später gelang ihm mit einem Dreierpack gegen Hoffenheim seine ersten Treffer in der ersten Liga. Insgesamt absolvierte Hoppe 22 Bundesligaspiele, schoss dabei sechs Tore. In der aktuellen Saison wurde er nur einmal eingewechselt.