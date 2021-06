Wechsel zu Union Berlin geplatzt: Serdar Dursun geht in die Türkei

Zwischenzeitlich schien der Deal schon in trockenen Tüchern, doch nun wechselt der Darmstädter Zweitligatorschützenkönig Serdar Dursun doch nicht zu Union Berlin . Den 29-jährigen Stürmer zieht es stattdessen in die Türkei zum Traditionsklub Fenerbahce Istanbul, wo er einen Vertrag bis 2024 erhielt.

Neben Union sollen angeblich noch zahlreiche weitere Vereine um den gebürtigen Hamburger Dursun gebuhlt haben, darunter auch die Zweitligisten HSV und Werder Bremen. *In 33 Zweitliga-Spielen gelangen Dursun in der abgelaufenen Saison 27 Tore, insgesamt kommt er für Darmstadt und Greuther Fürth (2016 – 2018) auf 67 Tore in 159 Partien. *