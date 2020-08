Wechsel zum Hamburger SV: Dynamo Dresden trifft Toni Leistner wieder

Dresden. Wenn Dynamo Dresden am 14. September um 18.30 Uhr in der ersten Runde des DFB-Pokal s auf Zweitligist Hamburger SV trifft, dann gibt es in Elbflorenz ein Wiedersehen mit Toni Leistner. Der 30 Jahre alte Dresdner, der einst bei der SG Verkehrsbetriebe , dem SC Borea und Dynamo ausgebildet worden war, war in der Rückrunde der Vorsaison an den 1. FC Köln verliehen und stand seit Sommer 2018 beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers unter Vertrag.

In Hamburg erhält der ablösefreie Profi einen Zweijahresvertrag, teilte der HSV am Freitag mit. Leistner hat in der Bundesliga 13 und in der 2. Liga 135 Spiele bestritten. In England absolvierte er 71 Partien. Bei Dynamo kickte Leistner von 2010 bis 2014, unterbrochen von einer Ausleihe an den Halleschen FC. Den großen Durchbruch schaffte der Innenverteidiger aber erst beim 1. FC Union Berlin, wo er von 2014 bis 2018 in Lohn und Brot stand.