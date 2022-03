Wechselbad der Gefühle: Fallerslebens Handballer machen's beim 28:27-Sieg spannend

Es war ein Wechselbad der Gefühle – doch am Ende zählten für den VfB Fallersleben in der Handball-Oberliga nur die zwei Zähler. Diese fuhr das Team von Trainer Mike Knobbe am Samstagabend durch ein letztendlich doch etwas glückliches 28:27 (16:9) gegen die HSG Plesse-Hardenberg ein. Dadurch bleibt der Aufsteiger fester Bestandteil der Verfolgergruppe im oberen Tabellendrittel.

Man könnte behaupten: Kaum ist der Trainer aus dem Urlaub zurück, da läuft es plötzlich wieder in Fallersleben. Vor allem in Halbzeit eins. Denn dort wusste der VfB zu überzeugen und führte zum Halbzeitpfiff deutlich. Etwas anders gestaltete sich Abschnitt zwei, als die Gäste ihre Aufholjagd beinahe noch mit einem Zähler krönten. „Viel länger hätte es nicht gehen dürfen“, atmete auch Knobbe nach dem Duell und einem leichten Einbruch der Seinen kräftig durch.