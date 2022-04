Kommentar zum Wechselfehler-Urteil: Es gibt nur Gewinner – einzig an Schiri Dingert bleibt ein kleiner Kratzer

Der FC Bayern München wäre zwar auch ohne die sportlich hochverdienten drei Punkte des 4:1-Erfolges vergangenen Samstag in Freiburg Meister geworden, weil Borussia Dortmund zu schwach und inkonstant für einen ernsthaften Verfolger auftritt. Nach dem Urteil des DFB-Sportgerichtes vom Freitag, dass der Sieg der Münchner trotz der Wechselpanne Bestand hat, kann man sich sechs Spieltage vor Schluss und dank der nun bestätigten neun Punkte Vorsprung an der Säbener Straße noch sicherer sein, dass die zehnte Meisterschaft hintereinander nur noch eine Frage der Zeit ist.

Der Einspruch des SC Freiburg gegen die Wertung wurde zurückgewiesen. Und da wenig später die Breisgauer auf einen erneuten Einspruch verzichteten, kann der Fall zu den Akten und die Bilder des Wechsel-Fauxpas als die Bayern für knapp 20 Sekunden zwölf Spieler auf dem Feld hatten, ins Bundesliga-Archiv, Abteilung Kurioses. Gut so! Und nach dem schnell und unmissverständlich gefällten Urteil gibt es in meinen Augen nur Gewinner.

Als da wären: In erster Linie natürlich die Bayern, weil ihnen die Punkte nicht aberkannt wurden. Und speziell Bayerns Teammanagerin Kathleen Krüger (36), die aus Versehen eine falsche Nummer (29 statt 11) auf der Wechseltafel angezeigt hatte. Kingsley Coman, der bis zum letzten Sommer die 29 hatte und dann seine Wunsch-Rückennummer 11 erhielt, blieb zunächst auf dem Platz obwohl Einwechselspieler Marcel Sabitzer schon auf dem Rasen war. Bayerns-Sportvorstand Hasan Salihamidžić hatte die im Verein höchst anerkannte Krüger schon in Schutz genommen. Nun bleibt es ein Versehen ohne Folgen.

Zweitens die Freiburger. Dass sie aufgrund der Abläufe des Verfahrens (der DFB kann von sich aus nicht eingreifen) Einspruch eingelegt hatten, war nur legitim. Schließlich kämpft man sportlich um die Qualifikation für das internationale Geschäft, sogar die lukrative Champions-League-Teilnahme scheint in Reichweite. Da wäre es sogar fahrlässig gewesen, die Wertung der Begegnung nicht vom DFB überprüfen zu lassen. Dass sie nun wiederum so schnell von einem erneuten Einspruch absehen, zeigt von Sportsgeist und sorgt für eine Endgültigkeit. Auch die Fans aller Vereine freuen sich über eine „gerade“ Bundesliga-Tabelle, die nicht Wochen später am grünen Tisch eventuell noch verändert werden könnte.