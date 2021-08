Wechselfehler: Wolfsburg droht das Pokal-Aus!

Fünfmal darf man neuerdings wechseln - und dennoch in der Verlängerung einen weiteren Wechsel vornehmen? Dem VfL Wolfsburg droht wegen dieser Frage das Pokal-Aus - trotz des 3:1-Siegs nach Verlängerung in Münster! Der neue Trainer Mark van Bommel hatte während der regulären 90 Minuten drei Auswechslungen vorgenommen, in der Verlängerung kam zunächst auch Yannick Gerhardt aufs Feld. Dann machten sich Admir Mehmedi und Sebastiaan Bornauw bereit. Macht zusammen sechs Einwechslungen - die fünf "normalen", plus eine Extra-Einwechslung in der Verlängerung. Das jedoch erlauben laut einem Bericht des Kicker die DFB-Statuten nicht!

Anzeige