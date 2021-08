Offiziell: Preußen Münster legt nach Wolfsburgs Wechselfehler im Pokal Einspruch gegen Spielwertung ein

Regionalligist Preußen Münster hat nach dem Wechselfehler des VfL Wolfsburg offiziell Einspruch gegen die Wertung des Spiels der ersten DFB-Pokalrunde eingelegt. Dies teilte der Viertligist, der die Partie mit 1:3 nach Verlängerung verloren hatte und nun am grünen Tisch auf ein Weiterkommen hofft, am Montag mit. Für Münster geht es dabei auch um viel Geld: Für die Teilnahme an der ersten Runde gibt es vom DFB rund 160.000 Euro. In der zweiten Runde fließen 336.000 an jeden Klub. Anzeige

"Wir haben einem hoch favorisierten Champions League-Teilnehmer in einem packenden und leidenschaftlich geführten Pokalspiel die Stirn geboten und den VfL Wolfsburg mit der Unterstützung unserer Fans in die Verlängerung gezwungen. Mit dem unzulässigen Wechsel hat unser Gast das Spiel dann aber zu unseren Ungunsten entscheidend beeinflusst. Nun stehen wir in der Verantwortung denen gegenüber, die diesen Klub, der wie viele andere auch vor großen wirtschaftlichen Herausforderungen steht, unterstützen und ihm die Treue halten", begründete Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer die Entscheidung, vor das DFB-Sportgericht zu ziehen.

Wolfsburgs neuer Trainer Mark van Bommel hatte am Sonntag einen denkbar unglücklichen Pflichtspiel-Einstand als Coach des Champions-League-Teilnehmers erlebt und in den 120 Minuten statt der erlaubten fünf insgesamt sechs Auswechslungen vorgenommen. Angeblich habe sich die VfL- Bank mehrmals beim vierten Offiziellen erkundigt, ob der sechste geplante Wechsel erlaubt sei - und offenbar das "Go!" bekommen. Fälschlicherweise, wie sich herausstellte, denn Schiedsrichter Christian Dingert vermerkte den Wechselfehler in seinem Spielbericht.

In den Durchführungsbestimmungen des DFB heißt es und Paragraph 31 eindeutig: "Für die Spiele der Frauen-Bundesliga, der 2. Frauen-Bundesliga, des DFB-Vereinspokals der Herren, des DFB-Vereinspokals der Frauen sowie in den Aufstiegsspielen zur 3. Liga gilt: a) Während des Spiels dürfen fünf Spieler ausgetauscht werden. Eine darüber hinaus gehende zusätzliche Auswechslung bei Spielen mit Verlängerung ist nicht zulässig."