Wechselfehler des VfL Wolfsburg: Preußen Münster legt Einspruch nach Pokal-Aus ein

Was war passiert? Dreimal hatte VfL-Trainer van Bommel bei seinem Pflichtspieldebüt während der regulären Spielzeit gewechselt, dazu kamen drei weitere Wechsel in der Verlängerung. Die Wolfsburger haben sich mehrfach beim Vierten Offiziellen erkundigt, ob der sechste Wechsel erlaubt sei. Angeblich habe es keinen Widerspruch gegeben. Daraufhin wechselte van Bommel zunächst Neuzugang Sebastian Bornauw und anschließend Admir Mehmedi ein. Schiedsrichter Christian Dingert soll die Wechselproblematik laut Medienberichten im Spielbericht notiert haben.

Preußen könnte also nun am grünen Tisch in die nächste Pokal-Runde einziehen. Unmittelbar nach Abpfiff wollte sich der Viertligist noch nicht in die Karten schauen lassen: "Ja, es ist uns bewusst, dass Wolfsburg sechsmal gewechselt hat. Wir werden das intern besprechen und entscheiden, ob und wie wir dagegen vorgehen", sagte Preußens Manager Peter Niemeyer der Bild. Nun ist eine Entscheidung gefallen.