Wechselt Eintracht-Legende Alex Meier zur BSG Chemie Leipzig?

Leipzig. Eher unfreiwillig hatte Fußball-Regionalliga-Aufsteiger Chemie Leipzig am Wochenende spielfrei – die Partie in Halberstadt wurde aus eher fadenscheinigen Gründen auf Antrag der Gastgeber auf den 11. September verschoben, wie eine SPORTBUZZER-Recherche der vergangenen Woche ergab. Chemie ging in Einspruch, das Spiel fand trotzdem nicht statt. Und der NOFV kam der Bitte nach einem Statement mit Verweis auf das schwebende Sportgerichtsverfahren nicht nach.

Bevor die Chemiker am Mittwoch, 17.30 Uhr, im heimischen Alfred-Kunze-Sportpark gegen Union Fürstenwalde endlich wieder um Viertliga-Punkte spielen dürfen, waren sie mit einem ganz anderen Thema medial präsent. Während der vergangenen Woche konnte man es fast glauben: Wenn man im Netz unterwegs war, begegnete einem immer wieder der Hashtag #AlexMeierfürLeutzsch.

Wilde Gerüchte in deutscher Medienlandschaft

Die Chemie-Fans schwelgten bereits (selbstironisch) im Nostalgie-Paradies für Fußball-Romantiker, der Fanclub Höllenreiter schrieb gar einen Brief an den Fußballgott, Aufkleber wurden angefertigt. MDR und die „Bild“-Zeitung berichteten. „11freunde“-Chefredakteur Philipp Köster goss noch Öl ins Feuer und twitterte: „Wenn die Gerüchte stimmen, absolviert Alex Meier gerade schon den Medizincheck bei Chemie. Der überraschendste Transfer seit damals Edgar Davids auf Schalke.“

Wie man weiß, war das mit Davids (Ajax Amsterdam, Inter und AC Mailand, FC Barcelona, Tottenham Hotspurs, Juventus Turin) eine Ente. Ist bei dem 36 Jahre alten Meier und Chemie mehr dran? Philipp Köster weiß auch nichts Genaues, will aber nichts ausschließen: „Im Fußball ist nichts unmöglich. Nicht einmal, dass ein leicht betagter Klassestürmer wie Alex Meier plötzlich für die Leipziger aufläuft! Und ich gehe fest davon aus, dass Meier gerade in einem schäbigen Motel irgendwo in den Staaten sitzt und versucht, einen unterschriebenen Vertrag nach Leipzig zu faxen.“

Wechselt Meier in die Major League Soccer ?

Dass Meier gern seine Karriere in den USA ausklingen lassen möchte, ist hinlänglich dokumentiert, er soll auch schon ein Probetraining bei Philadelphia Union absolvieren. „Mir hat er gesagt, dass er andere Pläne hat“, schmunzelt Chemies Sportlicher Leiter Andy Müller-Papra.

Ihm waren die zahlreichen Aktivitäten rund um Meier natürlich nicht entgangen. So sprach man im Chemie-Vorstand kurz darüber: „Grundlegend vertrauen wir natürlich unserem Kader, aber wenn sich so etwas ergeben würde, muss man immer überlegen“, so Müller-Papra. Geglaubt hat niemand daran in Leutzsch, aber: „Wer nicht wagt, der nicht gewinnt“, so Müller-Papra. Meier freute sich über den Anruf, sagte aber klar ab: „Er sieht sich noch mal im Ausland, hat er gesagt.“

Wo aber nahm die Geschichte ihren Anfang? Woher stammt das Gerücht? Auch das ist aufzuklären. „Tasmane1985“ hatte die „Schnapsidee“. Der langjährige Chemie-Fan, der nicht mit Klarnamen genannt werden will, tauschte sich innerhalb der chemischen Twitter-Gemeinde mit dem User „Bullster“ über die Sturmflaute seiner Lieblinge aus. „Bullster“ stellte ironisch in den Raum, dass es für den Sturm eine ähnliche Aktion brauche wie es Altglienicke vor zwei Jahren brachte, indem man Ex-Auswahlspieler Boubacar Sanogo verpflichtete.

Am Anfang war ein Twitter-Gerücht

Auf diesen Tweet antwortete „Tasmane1985“ ironisch: „Alex Meier ausleihen!“ und trat damit eine Lawine los. Natürlich ist er sich bewusst, dass das Ganze nicht mehr als eine Utopie war, der man möglichst mit Ironie begegnen sollte. Dennoch betont er, solle man es mit dem Spruch halten, der beim Abschlusstraining zur zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Paderborn im letzten Jahr am Zaun des Dammsitzes hing: „Wir werden ja noch träumen dürfen!“ Das Spiel ging 0:3 verloren.

