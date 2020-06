Wechselt Jürgen Klopp zum FC Bayern? Liverpool-Legende: "Kann man nicht ausschließen"

FC Liverpool vor Gewinn der Meisterschaft in Premier League

Klopp ist seit Oktober 2015 Trainer in Liverpool und gewann 2019 mit der Champions League seinen ersten Titel als "Reds"-Coach. Der zweite könnte bald folgen: In der aktuellen Spielzeit, die in England am 17. Juni nach rund dreimonatiger Coronavirus-Unterbrechung fortgesetzt werden soll, führt Klopp mit seiner Elf das Klassement der Premier League mit 25 Punkten Vorsprung auf Titelverteidiger Manchester City an. Liverpool steht also unmittelbar vor dem Gewinn seines ersten englischen Meistertitels seit 1990.