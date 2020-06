Wechselt Kai Havertz im Sommer? Rudi Völler hat nur "kleine Hoffnung" auf Leverkusen-Verbleib

Rudi Völler hofft trotz anhaltender Transfer-Spekulationen auf einen Verbleib von Kai Havertz in Leverkusen - auch wenn er die Chancen offenbar als nicht wirklich realistisch erachtet. "Ich hab' immer so eine kleine Hoffnung, dass wir ihn hier noch ein Jährchen behalten können und dürfen", sagte der Bayer-Sportchef bei Sky. Der von mehreren europäischen Topklubs wie dem FC Bayern München umworbene Havertz ist vertraglich bis 2022 an Leverkusen gebunden.

Völler befürchtet nicht, dass die durch die Corona-Krise verursachte Unsicherheit auf dem Transfermarkt den Preis für den 20 Jahre alten Mittelfeldspieler deutlich senkt: "Dass da sicherlich der Transfermarkt ein bisschen anders sein wird, oder vielleicht teilweise ein bisschen eingebrochen ist, das gilt sicherlich für viele Spieler, aber nicht für Künstler wie Kai Havertz."

Mit den Spekulationen um einen Transfer bereits in diesem Sommer gehe der Verein „gelassen“ um, obwohl sie sich nach den starken Leistungen von Havertz in den vergangenen Wochen noch verstärkt haben. „Es ändert nichts an der Tatsache, dass er sowieso schon ein Weltklassespieler ist, das war er vorher schon. Jetzt ist die Aufmerksamkeit noch mehr auf ihm.“

FC Bayern fasst Havertz-Transfer wohl erst 2021 ins Auge - Hoeneß: Derzeit nicht realistisch

Am Mittwoch hatte die Sport Bild berichtet, dass der FC Bayern Havertz gern verpflichten würde - aber erst 2021. An Interessenten mangelt es freilich nicht - die europäischen Top-Klubs stehen Schlange, um den Profi von Bayer Leverkusen zu verpflichten. Ganz vorn mit dabei, neben dem FC Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United: der FC Bayern. Besonders Trainer Hansi Flick gilt als großer Fan des flexibel einsetzbaren Offensivspielers.

Bayerns ehemaliger Klubpräsident Uli Hoeneß sieht in Havertz einen Spieler, den er sportlich "gerne in München sehen würde", einen Wechsel könne er sich derzeit allerdings "ehrlich gesagt nicht vorstellen".

