Wechselwilliger Ondrej Duda schießt gegen Hertha-Trainer Jürgen Klinsmann

Im Sommer war die Welt von Ondrej Duda noch in Ordnung. Gerade erst hatte der Slowake die Saison als bester Scorer (11 Tore, 6 Vorlagen) von Hertha BSC beendet, sein Vertrag war im Sommer bis 2023 verlängert worden. Nach zähen zwei Jahren, in denen der hoch gehandelte Spielmacher die Erwartungen nicht erfüllen konnte, schien der 25-Jährige endlich den Durchbruch geschafft zu haben. Doch die aktuelle Hinrunde, in der die Berliner fast durch die Bank enttäuschten, war auch eine zum Vergessen für Duda.