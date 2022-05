Wedel besiegt: Dresden Titans dringen ins Play-off-Halbfinale vor

Dresden. Die 80:88-Niederlage am Freitagabend in Wedel war nicht eingeplant, aber sie wurde den Dresden Titans zum Glück auch nicht zum Verhängnis, denn am Sonntag zeigte sich der Meister der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd in besserer Verfassung und gewann das entscheidende dritte Play-off-Viertelfinale gegen den SC Rist klar und deutlich mit 95:74 (15:16, 35:16, 15:20, 30:22). Damit stehen die „Titanen“ erstmals in der Vereinsgeschichte in einem Pro-B-Halbfinale und können weiter vom Aufstieg in die Pro A träumen. Nächster Gegner sind nun am 7. Mai (18 Uhr, Margon-Arena) die SBB Baskets Wolmirstedt.

