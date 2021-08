Weder Hudson-Odoi noch Dalot: BVB-Manager Zorc beendet Spekulationen um Neuzugänge

Noch mehr neue Gesichter wird es Borussia Dortmund in diesem Transfersommer nicht geben: Die Verpflichtung von Verteidiger Marin Pongracic am Dienstagmittag, der vom VfL Wolfsburg zum BVB kommt, war der letzte Transferzugang bei den Dortmundern. "Auf der Aufnahmeseite wird nichts mehr passieren“, erklärte Sportdirektor Michael Zorc gegenüber Sky. Abgänge hingegen sind noch möglich. "In einigen Ländern sind ja noch die Transferfenster länger geöffnet, das heißt auf der Abgabeseite könnte theoretisch noch etwas gehen in den nächsten Tagen. Aber da ist jetzt auch nichts, was auf dem Tisch liegt, worüber wir zu befinden haben“, sagte Zorc. Anzeige

Damit ist klar: Callum Hudson-Odoi und Diogo Dalot werden nicht zum BVB kommen. Um beide hatte es in den vergangen Tagen Wechselgerüchte gegeben. Der 20-jährige Hudson-Odoi hat es aufgrund der großen Konkurrenz beim FC Chelsea von Thomas Tuchel schwer, Spielzeit in der Premier League zu bekommen. Mit den deutschen Nationalspielern Kai Havertz und Timo Werner sowie Christian Pulisic, Mason Mount oder Hakim Zyech ist die Konkurrenz in der Offensivabteilung riesig. Bei ihm stand ein Leihgeschäft im Raum.