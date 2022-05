Weg frei für Hoffenheim? Bericht: Abschied von André Breitenreiter in Zürich ist "beschlossene Sache"

Der angeblich von der TSG 1899 Hoffenheim umworbene Trainer André Breitenreiter steht Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschied beim Schweizer Meister FC Zürich. Der Abgang des 48-Jährigen sei "beschlossene Sache", schrieb am Sonntag die Zeitung Blick auf ihrer Internetseite. Am Samstag hatte der Kicker berichtet, Breitenreiter sei Kandidat in Hoffenheim. Die TSG äußerte sich am Samstag nicht dazu.

Anzeige