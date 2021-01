Wegen Corona: Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch in Quarantäne

Dresden. Eigentlich wollte Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch an diesem Dienstag nach Oberhof düsen, um als Experte für Sky Sport News vom Weltcup zu berichten. Dafür musste der 37-Jährige zuvor zum Corona-Test. Und der war positiv. „Das hätte ich nie erwartet, denn ich habe keinerlei Symptome“, sagt der Familienvater gegenüber dem SPORTBUZZER. „Das heißt für mich jetzt zehn Tage Quarantäne“, so Rösch, der nun von daheim in Dresden besonders mit der deutschen Mixed-Staffel am Sonntag mitfiebert. Und das aus gutem Grund.

