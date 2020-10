Wegen Corona: Deutsche Meisterschaft im Sitzvolleyball in Dresden kurzfristig abgesagt

Die für dieses Wochenende in Dresden geplante Deutsche Meisterschaft im Sitzvolleyball musste am späten Freitagabend abgesagt werden. Nachdem bereits zu Wochenbeginn durch den Rückzug der Magdeburger Mannschaft das Teilnehmerfeld am Turnier auf sieben Teams geschrumpft war, überschlugen sich zum Ende der Woche die Ereignisse. Am Donnerstag sagte Anpfiff Hoffenheim aufgrund einer Erkrankung im Team mit unklarer Diagnose und der daraus resultierenden Gesundheitsgefährdung ab. Freitag folgte die Absage der Landesauswahl Rheinland-Pfalz als Vorsichtsmaßnahme. Am Freitagabend kam dann die Hiobsbotschaft, die zur Turnierabsage führte: Ein Spieler des bereits in Dresden befindlichen Teams von Bayer Leverkusen erhielt die Nachricht, dass ein Coronafall in der Verwandtschaft aufgetreten sei. Die Mannschaft fuhr nach Rücksprache mit der Vereinsführung daraufhin zurück nach Leverkusen und muss sich nun in Quarantäne begeben.