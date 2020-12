Wegen Corona: DHB-Pokalwettbewerb 2021 fällt ersatzlos aus - erstmals in der Geschichte

Der deutsche Handball-Pokalwettbewerb der Männer 2020/21 fällt wegen der Corona-Pandemie komplett aus. Das teilte die Handball-Bundesliga HBL am Mittwoch auf ihrer Webseite mit. "Damit steht fest, dass es 2021 erstmals in der Geschichte des DHB-Pokals keinen Titelträger in diesem Wettbewerb geben wird", hieß es in der Mitteilung. Seit 1993 endet der deutsche Pokal mit einem Final-Four-Turnier aus Halbfinale und Finale.

