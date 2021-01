Wegen Corona: FC Arsenal nimmt Kredit in dreistelliger Millionenhöhe auf

Der FC Arsenal hat wegen der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie einen kurzfristigen Kredit in Höhe von 120 Millionen Pfund (ca. 132 Millionen Euro) aufgenommen. Wie der Premier-League-Klub am Donnerstag bestätigte, fließt das Geld in Form der Corona-Hilfsgelder der englischen Zentralbank (Bank of England) und sei im kommenden Mai zurückzahlbar.

