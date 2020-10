Wegen Corona: Hamburger Fußballverband unterbricht Saison der Amateure

Die Hamburger Amateur-Fußballer unterbrechen ihre Saison. Wie der Hamburger Fußballverband (HFV) am Sonntagabend mitteilte, ist vom kommenden Freitag an erst einmal Schluss. „Wie lange diese Unterbrechung der Saison gilt, wird je nach Verfügungslage entschieden“, hieß es in einer Verbandsmitteilung. Der vorübergehende Abbruch betrifft alle Alters- und Leistungsklassen innerhalb des HFV.