Wegen Corona: Handball-Mini-WM in Anderten abgesagt 

Es wäre immerhin die 13. Auflage des größten Turniers für D-Jugend-Mannschaften in Deutschland gewesen. Da dies nach dem Vorbild der Profis gespielt wird, wären 2021 zum ersten Mal 32 Teams an den Start gegangen. „Den besonderen Charakter unseres Turniers können wir unter den aktuellen Voraussetzungen nicht sinnvoll planen“, betont Palazzi. Weit über 300 Kinder und mindestens ebenso viele Eltern und Fans hätten dabei sein sollen. Unter Corona-Bedingungen kaum vorstellbar.

Wie geht es 2022 weiter?

Wie es in 2022 weitergeht, ist noch unklar. Einen Termin hätten die Verantwortlichen vom 7. bis 9. Januar jedenfalls schon. In jedem Fall sind sich die Anderter Helfer einig, auch in Zukunft innovative Events für den Handballnachwuchs auf die Beine stellen zu wollen.