Wegen Corona-Krise: 1. FC Köln erhält Landesbürgschaft von NRW

Der 1. FC Köln hat auf die pandemiebedingten Einnahmeausfälle reagiert: Ein Darlehen bei der Sparkasse in Höhe von 20 Millionen Euro, abgesichert unter anderem durch das Land Nordrhein-Westfalen, soll mehr Stabilität und Planungssicherheit gewährleisten. "Seit mehr als einem Jahr müssen wir bei unseren Heimspielen ohne Zuschauer und ohne die damit verbundenen Einnahmen auskommen", erklärt FC-Präsident Dr. Werner Wolf. "Wir haben darauf mit einem umfangreichen Sparprogramm reagiert. Außerdem verzichten zahlreiche Fans und Mitglieder genauso wie viele Partner auf Erstattungen, Spieler und Verantwortliche auf Gehalt." Das Darlehen und die Landesbürgschaft seien ein weiterer Baustein, der dabei helfe, die Folgen der Pandemie zu verkraften, so Wolf.

Demnach habe die Corona-Pandemie beim Traditionsklub vom Rhein in den vergangenen beiden Spielzeiten zu Einnahmeausfällen in Höhe von nahezu 65 Millionen Euro geführt. Das wirke sich auch auf die Planung der Zukunft aus. Die Kölner haben zur Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Situation ein Darlehen mit einer Laufzeit von sechs Jahren in Höhe von 20 Millionen Euro bei seiner Hausbank Sparkasse KölnBonn aufgenommen. Abgesichert wird es unter anderem durch ein Landesbürgschaftsprogramm, mit dem das Land NRW die Finanzierung von Unternehmen fördert.