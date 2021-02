Wegen Corona: Leipziger Sportveranstaltung „Turnen 21“ steht auf der Kippe

„Bock auf Turnen“ kommuniziert der TV Blau-Gelb 90 Bad Düben. „Jeder kämpft um seine Mitglieder. Wir versuchen jedes Wochenende, etwas Neues aus dem Nähkästchen zu zaubern und bekommen dafür viel Feedback von den Kindern und Eltern“, berichtet Vereinspräsident Steffen Brost (51). Doch dies ersetze nicht das gewohnte Kräftemessen am Gerät, die Motivation leidet, der Ehrgeiz hält sich in Grenzen. Zumindest geplant ist für den Turnbezirk die Einzelmeisterschaft Ende Juni. Am 17. Juli sollen die Landesjugendspiele in Dresden über die Bühne gehen. Für das Mai-Event in der Messestadt selbst in abgespeckter Form ist Brost eher skeptisch. „Ich persönlich kann mit momentan eine solche Veranstaltung nicht vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss endlich was passieren. Was ist machbar?“ Die Deutschen Meisterschaften der Turn-Elite auf dem Weg zu den Olympischen Spielen? Ohne Zuschauer?