Wegen Corona-Lockdown: Dresdner Langlauf-Weltcup ohne Rahmenprogramm

Dresden. Der harte Corona-Lockdown in Sachsen ab kommenden Montag hat auch Auswirkungen auf den Langlauf-Weltcup in Dresden. Zwar können die Sprint-Wettkämpfe am 19. und 20. Dezember als Profisport-Veranstaltung wie geplant auf der mit Kunstschnee präparierten Strecke am Königsufer ausgetragen werden, dafür muss das traditionelle Rahmenprogramm für Schulen, Vereine und den Freizeitsport komplett ausfallen.

