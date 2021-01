Wegen Corona-Pandemie: Partner Pferd 2021 in Leipzig abgesagt

„Wir bedauern es sehr, die diesjährigePartner Pferd nun doch absagen zu müssen. Wir haben alles versucht, um den Alternativtermin 2021 zu halten und die Vorfreude der Fans war in den hohen Vorverkaufszahlen bereits deutlich spürbar.“ sagt Martin Buhl-Wagner, Geschäftsführer der Leipziger Messe. „Fest steht aber: Gesundheit geht vor und nach den Entwicklungen der vergangenen Wochen war eine Absage die einzig richtige Entscheidung. An dieser Stelle auch nochmal einen herzlichen Dank an unsere Aussteller, die uns bis zuletzt ihr Vertrauen entgegengebracht haben und treu zur Seite standen. Freuen wir uns nun gemeinsam auf die Partner Pferd 2022, die mit dem Weltcup-Finale ein ganz besonderes Event zu werden verspricht.“

So werden nun alle Kräfte auf das anstehende Turnierhighlight in Leipzig fokussiert, denn die Partner Pferd ist 2022 Austragungsort der FEI World Cup Finals in mehreren Disziplinen – es steht also ein erneutes Multi-Finale an, ähnlich wie es 2011 schon in die Reitsportgeschichte einging. „Auf dem Weg dorthin werden wir versuchen, immer wieder kleine Highlights zu setzen, um schon frühzeitig in Stimmung zu kommen und ich denke, dass alle Reitsportfans sich nach der langen Turnierpause doppelt und dreifach auf dieses Event freuen können. Wir wollen dann ein echtes Pferdefest erleben“, so Volker Wulff. pm