Wegen Corona: Sächsische Sportgala 2022 in Dresden erneut abgesagt 

Dresden. Die für Januar 2022 geplante Sächsische Sportgala in Dresden muss wie schon im Vorjahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Das teilte der Landessportbund Sachsen (LSB) am Freitag mit. "Mit größtem Bedauern hat der Landessportbund Sachsen die Entscheidung getroffen, auch im zweiten Jahr in Folge auf die Ausrichtung seiner wohl glamourösesten Veranstaltung zu verzichten", sagte LSB-Präsident Ulrich Franzen.

