Wegen Corona: Turnerinnen vom Dresdner SC dürfen nicht nach Waging

Dresden. Die DSC-Turnerinnen hatten sich am 30. Oktober beim zweiten Bundesliga-Wettbewerb in der heimischen Margon-Arena sehr gut präsentiert. Sie verließen den letzten Tabellenplatz und erkämpften sich Rang sieben, der in der Endabrechnung für den Klassenerhalt reichen würde. Doch jetzt haben die Deutsche Turnliga (DTL) und der ausrichtende TSV Waging den dritten und damit abschließenden Wettkampftag an diesem Sonnabend abgesagt. Als Grund nannten beide Seiten die außergewöhnlich hohen, weiter steigenden Inzidenzraten im Landkreis Traunstein. Diese hatten am Montag die 800er-Marke überschritten.

