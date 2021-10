Als die Spielabsage endlich reinflatterte, hätten die TSV-Spieler eigentlich schon im Bus in Richtung Zwickau sitzen sollen. Die Abfahrt war für Freitag 11 Uhr angesetzt, TSV-Manager Matthias Limbach hatte die Abfahrt aber noch ein wenig hinausgezögert. Zu Recht, wie sich herausstellte: Rund eine halbe Stunde später gab's die Bestätigung, dass das Drittliga-Spiel an diesem Wochenende nicht stattfinden werde.

Hintergrund: Die Sachsen kriegen wegen vorheriger Verletzungen, neuer Corona-Fälle und den anschließenden Quarantäne-Auflagen auch für Risikokontakte keine 16 spielberichtigte Spieler zusammen. Das rechtfertigt laut Statuten eine Absetzung des Spiels. Anscheinend waren also zu wenig Profis geimpft. Denn in Quarantäne müssen außer positiv Getesteten auch Erstkontakte ohne Impfung. Zahlen wollte der FSV nicht nennen, gab nur bekannt: "Gegen die betroffenen Personen wurde durch das Gesundheitsamt Zwickau eine Quarantäne von 14 Tagen sowie für die Risikokontakte von 10 Tagen verordnet." Risikokontakte können sich immerhin nach dem fünften Tag freitesten.

Drittliga-Zwerg aus Havelse bleibt derweil auf rund 5000 Euro kosten sitzen - für Hotelzimmer, die leerbleiben, eine Busfahrt, die nicht stattfand, und andere Fixkosten. Außerdem müssen sich zahlreiche Spieler für den Nachholtermin Urlaub bei ihren Vollzeitjobs nehmen. Beim Team aus Garbsen gibt's schließlich keinen wirklichen Profi, aber immerhin ein paar Studenten. Sauer auf Zwickau sei er trotz allem nicht, betont Manager Limbach. "Das ist natürlich schwierig, aber wir müssen damit zurechtkommen."

Statt Vorbereitung auf Zwickau stand am Freitag dann eben zweimal Training statt nur einer Einheit an. Am Samstag wird die Mannschaft von Cheftrainer Rüdiger Ziehl ebenfalls noch mal Training, am Sonntag ist dann frei.