Wegen Coronavirus: Hannover 96 droht ein Geisterspiel gegen Dynamo Dresden

Die Coronavirus-Infektionen in Deutschland nehmen zu, weshalb Gesundheitsminister Jens Spahn empfiehlt, Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abzusagen. Das betrifft neben Messen und Konzerten auch Sportveranstaltungen, in der Bundesliga und der 2. Liga drohen Geisterspiele wegen der Ausbreitung des Virus.

Auch Hannover 96 steht in Kontakt mit dem Gesundheitsamt. Möglich, dass das nächste Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Dresden ohne Zuschauer ausgetragen wird. 96 prüft, welche Folgen das haben könnte – und was zu beachten ist an dieser neuen Situation für die Vereine. Dazu gehört die Frage, ob Dauerkartenbesitzer entschädigt werden.