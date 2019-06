Wegen der Hitze! Leipziger Fußballverband sagt Lipsiade-Turniere ab

Leipzig. Da waren die Wetteraussichten dann doch zu hochsommerlich. Der Fußballverband der Stadt Leipzig (FVSL) hat die für das kommende Wochenende geplanten Turniere im Rahmen der Lipsiade abgesagt. Das bestätigte FVSL-Geschäftsführer Uwe Schlieder am Dienstag auf SPORTBUZZER-Anfrage. „Sowohl am Samstag als auch am Sonntag werden im Schatten Temperaturen deutlich jenseits der 30-Grad-Marke erreicht. Das wollen wir den Kindern nicht zumuten“, so Schlieder. Gespielt werden sollte auf der Anlage des TuS Leutzsch. Einen Ersatztermin für die Partien der D- bis F-Junioren wird es nicht geben. Allerdings soll immerhin das im Rahmen der Lipsiade geplante Funino-Festival für die G- und F-Junioren nachgeholt werden. „Wir wollen dafür einen Termin am Ende der Sommerferien ausschreiben.“