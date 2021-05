Wegen DFB-Pokalfinale zwischen BVB und Leipzig: DFL splittet 33. Bundesliga-Spieltag

Der 33. Spieltag der Bundesliga wird in dieser Saison gesplittet. Das gab die DFL am Montag bekannt. Weil Borussia Dortmund und RB Leipzig ins DFB-Pokalfinale (Donnerstag, 13. Mai) eingezogen sind, hat der Verband die Spiele der beiden Klubs am vorletzten Spieltag vom Samstag auf den Sonntag geschoben. Die Dortmunder spielen also am 16. Mai um 18 Uhr bei Mainz 05, die Leipziger treffen um 20.30 auf den VfL Wolfsburg. Sky überträgt beide Partien live.

