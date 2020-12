Wegen drohender Quarantäne: Dresdner SC will später in den CEV-Cup starten

Dresden. Eigentlich würden die DSC-Volleyballerinnen in der kommenden Woche in den diesjährigen CEV-Pokal starten. Bei einem Turnier im türkischen Istanbul (8./9.12.) sollten die Elbestädterinnen zunächst das Achtelfinale gegen Branik Maribor (Slowenien) bestreiten, der Sieger dieser Partie würde einen Tag später auf den Gewinner der Begegnung zwischen Gastgeber Galatasaray Istanbul und Bundesligist SC Potsdam treffen.

Doch der DSC hat gemeinsam mit Potsdam die Verlegung des Turniers beantragt. „Wir haben bewegte Wochen hinter uns“, gesteht DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann. Weil nach wie vor eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes für die Türkei besteht und das Land vom Robert-Koch-Institut auf der Liste der Risikogebiete steht, habe man in verschiedenen Stufen nach Lösungen gesucht. Das Problem liegt dabei vor allem darin, dass bei der Ausreise aus dem Land die türkischen Behörden einen negativen Corona-Test verlangen, der nicht älter als 48 Stunden ist. „Mannschaft und Trainerteam müssten sich also in der Türkei einem Test unterziehen und sollte ein Befund positiv ausfallen, müsste die Person in jedem Fall in der Türkei in einer zweiwöchigen Quarantäne bleiben. Diesem Risiko wollen wir uns nicht aussetzen“, erläutert Zimmermann.