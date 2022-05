Wegen Erpressung: Ex-Berater von Robert Lewandowski in Polen angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Warschau hat gegen einen ehemaligen Manager von Robert Lewandowski Anklage erhoben. Wie die polnische Nachrichtenagentur PAP am Freitag berichtete, beschuldigt sie Cezary Kucharski, Lewandowski und dessen Frau erpresst zu haben. Konkret heißt es in der Anklageschrift, Kucharski, der früher selbst Profifußballer war, habe dem Bayern-Star und seiner Frau von September 2019 bis September 2020 mehrfach gedroht, "Informationen über deren angebliche Steuer-Unregelmäßigkeiten" an die Öffentlichkeit zu bringen, wenn der Kapitän der polnischen Nationalmannschaft ihm nicht 20 Millionen Euro Schweigegeld zahle.

