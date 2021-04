Wegen geplanter Super-League-Teilnahme: ManUtd-Boss entschuldigt sich bei Fans

Der US-amerikanische Milliardär Joel Glazer, Eigentümer und Vorstandschef des englischen Erstligisten Manchester United, hat sich bei den Fans des Klubs für die Teilnahme an der missglückten Gründung der Super League entschuldigt. "Wir lagen falsch und wir wollen beweisen, dass wir die Dinge wieder in Ordnung bringen können“, schrieb Glazer in einem offenen Brief, der am Mittwoch auf der Klub-Webseite veröffentlicht wurde.

