Wegen Herzproblemen: Torjäger Sergio Agüero fehlt dem FC Barcelona mehrere Monate

Die schlechten Nachrichten beim FC Barcelona reißen nicht ab: Stürmer Sergio Agüero wird den Katalanen mehrere Monate fehlen. Er wird einem "diagnostischen und therapeutischen Verfahren unterzogen" teilte der Verein am Montagabend über seinen Twitteraccount mit. In den nächsten drei Monaten wird die "Wirksamkeit der Behandlung" bewertet heißt es weiter. Anzeige

Beim 1:1 des Klubs am vergangenen Wochenende gegen Deportivo Alaves setzte sich Agüero in der 38. Minute auf den Boden, klagte über Atemprobleme und musste minutenlang behandelt werden. Im Anschluss konnte der 33-Jährige den Platz zwar aus eigener Kraft verlassen. Die Katalanen bestätigten nach Abpfiff der Partie, dass Agüero mit Beschwerden in der Brust zu einer Herz-Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Agüero, der im vergangenen Transfer-Sommer ablösefrei von Manchester City nach Barcelona gewechselt war, hatte bislang weite Teile der Saison verpasst. Eine Wadenverletzung setzte den 33-Jährigen in neun Pflichtspiele außer Gefecht. So absolvierte Agüero für die Katalanen bislang erst fünf Partien, in denen ihm ein Treffer gelang.