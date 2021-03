Wegen Juventus-Aus in der Champions League: Schalke 04 entgeht wohl Millionenzahlung

Der FC Schalke 04 hat es aktuell nicht leicht: In der Bundesliga steht der Traditionsklub vor dem Abstieg – und auch finanziell sieht es für die Gelsenkirchener nicht rosig aus. Umso mehr hat S04 geholfen, dass Juventus Turin Anfang März die Kaufoption für den zunächst an die Italiener verliehenen Weston McKennie gezogen hat. Wie Juventus danach offiziell bestätigte, hat der Revierklub für den Wechsel knapp 18,5 Millionen Euro erhalten – Bonuszahlungen könnten die Summe noch insgesamt auf 25 Millionen Euro anheben. Doch diesen Betrag kann Schalke schon jetzt nicht mehr erreichen. Laut übereinstimmenden Medienberichten liegt das am frühen Champions-League-Aus des italienischen Meisters.

Anzeige