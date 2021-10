Wegen Knie- und Zeh-Problemen: BVB-Profi Thomas Meunier verlässt vorzeitig Nationalteam

Wenn am Donnerstag (20.45 Uhr/DAZN) im Halbfinale der Nations League Belgien und Frankreich in Turin aufeinander treffen, wird Thomas Meunier von Borussia Dortmund nicht mit von der Partie sein. Wie der belgische Verband am Montagabend mitteilte, ist der Außenverteidiger vorzeitig aus dem Quartier der "Red Devils" abgereist. Der 30-Jährige, der im BVB-Dress zuletzt solide Leistungen ablieferte, war am Sonntag beim 2:1-Sieg der Dortmunder gegen den FC Augsburg angeschlagen ausgewechselt worden. Anzeige

So erklärte BVB-Trainer Marco Rose nach dem Spiel, dass Meunier gleich an zwei Verletzungen laboriere: "Thomas hat seit zwei, drei Spielen eine offene Wunde am Knie, bei der man aufpassen muss, dass sie sich nicht entzündet. Die wird immer wieder dick, dann kommt der Schleimbeutel irgendwann dazu", so der BVB-Coach. "Dazu hat er noch einen dicken Zeh, den wir unter der Woche immer wieder behandeln mussten." Die beiden Blessuren verhinderten nun einen Einsatz im Nationalteam, das neben Frankreich mit Europameister Italien und Spanien (treffen am Mittwoch im ersten Halbfinale aufeinander) um den Nations-League-Titel kämpft.