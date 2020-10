Wegen Missachtung der Corona-Regeln in der Champions League: UEFA ermittelt gegen Rennes 

Dem französischen Champions-League-Teilnehmer Stade Rennes droht wegen der Missachtung der Corona-Vorgaben eine Strafe. Die UEFA teilte am Freitag mit, nach den Vorfällen im Königsklassen-Spiel am Dienstag gegen FK Krasnodar (1:1) im heimischen Roazhon Park ein Verfahren eingeleitet zu haben. Die Rennes-Fans hatten während der Partie auf den teilweise eng besetzten Tribünen dicht an dicht gestanden und überschwänglich gemeinsam gejubelt. Entsprechend wirft die UEFA dem Club Verstöße gegen entsprechende Paragrafen im Corona-Protokoll für den Europapokal vor. Die Kontroll-, Ethik- und Disziplinarkammer des Verbands behandelt den Fall am 10. November.

Auf Bildern war deutlich zu sehen, wie viele Fans am sich nicht an die auch in Frankreich geltenden Corona-Regeln halten - 1,5 Meter Mindestabstand und Masken tragen. Und dabei ziehen einige der insgesamt 5000 Zuschauer sogar die Schutzmaske unter das Kinn statt damit Mund und Nase zu bedecken. Richtig deutlich wurde es in der 56. Minute, als der französische Top-Klub die 1:0-Führung per Strafstoß erzielte. Die Fans gerieten völlig außer Kontrolle und standen klar ohne Abstand direkt am Spielfeldrand - schreiend und ganz ohne Corona-Schutz. TV-Reporter und Zuschauer vor den Geräten schimpfen über diese Bilder: "Gibt es in Rennes etwa kein Corona?"