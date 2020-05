Wegen Neustart der 3. Liga: Hallescher FC prüft rechtliche Schritte  gegen den DFB

Halle. Der Hallesche FC erwägt wegen des Neustarts der 3. Fußball-Liga rechtliche Schritte. „Unsere seit Wochen geäußerten Bedenken wurden mit der heutigen Entscheidung ebenso außen vor gelassen wie der Umstand, dass die Verfügungslage in Sachsen-Anhalt bis einschließlich 27. Mai kein Mannschaftstraining zulässt. Wir sehen uns gezwungen, diese plötzliche Entwicklung unter dem Aspekt der Chancengleichheit rechtlich prüfen zu lassen“, sagte Präsident Jens Rauschenbach am Donnerstag. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte zuvor mitgeteilt, dass die Saison am 30. Mai fortgesetzt wird und am 4. Juli abgeschlossen sein soll.

DFB: Vereine sollen Druck auf Politik machen

Der DFB forderte die Clubs zudem schriftlich dazu auf, Druck auf die Politik auszuüben. „Die Vereine, an deren Standorten per Verfügungslage noch kein Profispielbetrieb erlaubt ist, sind nun noch einmal dazu aufgefordert, in aktive Klärung mit den zuständigen Behörden zu treten“, teilte der Verband mit.

HFC fühlt sich verschaukelt

Was Heskamp so aufbrachte? Der Club, der nach wie vor nur in Kleingruppen arbeiten darf, hatte ein Trainingslager in Nordrhein-Westfalen gebucht, wollte am Donnerstag aufbrechen. Am Dienstagabend war nach dpa-Informationen vom DFB jedoch die Mitteilung gekommen, dass vor dem 25. Mai nicht mit einer politischen Entscheidung über die Saisonfortsetzung zu rechnen sei. Also stornierte der HFC - um einen Tag später vom Verband so ziemlich das Gegenteil mitgeteilt zu bekommen.