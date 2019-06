Wegen Pink: Generalprobe von Hannover 96 gegen Groningen in der Eilenriede

Grund für die ungewöhnliche Spielortverlegung ist das Popkonzert von Pink in der HDI-Arena am 12. Juli. Bis zum 20. Juli wird der Rasen nicht spielfähig sein und soll außerdem geschont werden für den Heimstart in die 2. Liga. Am Tag nach dem Test gegen Groningen (Samstag, 20. Juli) feiert 96 in der HDI-Arena die Saisoneröffnung - ohne Testspiel. 96 bestätigte die Termine auf Nachfrage.