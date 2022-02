Wegen Putins Invasion: DFL empfiehlt Schweigeminute in der Ukraine-Krise

Mit einer Schweigeminute sollen die Klubs der Fußball-Bundesliga und 2. Liga am kommenden Spieltag ein Zeichen für den Frieden und der Anteilnahme in der Ukraine-Krise setzen. Das empfahl das Präsidium der Deutschen Fußball Liga am Donnerstagabend. "Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine – und damit auf das Leben und die Heimat unschuldiger Menschen“, teilte die DFL mit.

