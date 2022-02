Wegen Putins Krieg in der Ukraine: Schweigeminute vor der Partie Hoffenheim gegen Stuttgart

Wegen des Angriffs von Russland auf die Ukraine ist vor dem Bundesliga-Spiel TSG 1899 Hoffenheim gegen VfB Stuttgart eine Schweigeminute abgehalten worden. Die Zuschauer und beide Mannschaften verharrten am Freitagabend in Sinsheim unmittelbar vor dem Anpfiff. "Stop war - wir gegen Krieg", hieß es auf einem großen Plakat, das beide Teams präsentierten, während sie und die 18.099 Fans in der Arena schwiegen. Anzeige

Schon am frühen Abend entschieden sich der SC Paderborn (gegen Erzgebirge Aue) und Hannover 96 (gegen Holstein Kiel) als Gastgeber der beiden Zweitliga-Freitagsspiele dazu, vor Anpfiff eine Schweigeminute ab. In Hannover wurde zudem auf den üblichen Einlaufsong verzichtet. Stattdessen wurde "Imagine" von John Lennon gespielt. Der Song war im März 1971 während des Vietnamkrieges entstanden und hat sich zu einem Protestsong und einem Symbol für Hoffnung entwickelt.

Die DFL hatte am Tag zuvor den Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga "für den kommenden Spieltag eine stille Gedenkminute für den Frieden und als Zeichen der Anteilnahme" empfohlen, es den Vereinen aber freigestellt, diese auch umzusetzen. In einer ersten Stellungnahme hatte die DFL den russischen Angriff auf die Ukraine "auf das Schärfste" verurteilt. "Krieg ist in jeder Form inakzeptabel - und mit unseren Werten des Sports unvereinbar", teilte die DFL via Twitter mit. "Unsere Sorgen gilt den betroffenen Menschen vor Ort."