Wegen Reiseverbot: Schlitte gewinnt internationales Silber im Keller

Runter in den Keller, rauf zu internationalen Höhenflügen. Trotz Reiseverbot und Kontaktbeschränkungen feierte Armwrestler Matthias Schlitte vom VfL Wolfsburg einen besonderen Erfolg: „Leider lassen die Auflagen nur Turniere in wenigen Ländern zu, sodass die Armwrestling-Szene immer neue Herausforderungen im Kraftsportbereich sucht“, sagt der zwölffache deutsche Meister. Bei der Pronation-Challenge gewann er nun Silber.

Ziel dieser Herausforderung ist es, ein möglichst hohes Gewicht an einem Judogurt mit einem Arm, welcher parallel zum Boden bleiben muss, in die Höhe zu stemmen. Dabei wird das Gurtband nur in die Hand gelegt, dann das Gewicht hochgehoben. "Pronation bezeichnet die Drehbewegung beziehungsweise das Einknicken des Handgelenks, welches eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Bewegung beim professionellen Armdrücken darstellt", erklärt Schlitte. Beim internationalen Vergleich traten Armwrestler aus Australien, Nordamerika und Europa an. In zwei Wertungskategorien wurde Edelmetall für das höchste Maximalgewicht und das höchste Gewicht im Vergleich zur Körpermasse vergeben.