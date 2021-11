Wegen Schmähgesängen: FIFA verhängt zwei Geisterspiele für Mexiko 

Wegen homophober Fan-Gesänge muss Mexiko seine nächsten beiden Heimspiele in der WM-Qualifikation vor leeren Rängen austragen. Wie der Fußball-Weltverband FIFA am Montag weiter bekanntgab, wurde der mexikanische Verband wegen "diskriminierenden Verhaltens von Anhängern“ außerdem zu einer Geldstrafe von 100.000 Schweizer Franken (94.700 Euro) verurteilt.

Homophobe Gesänge hat es laut FIFA-Angaben im vorigen Monat bei Heimspielen der mexikanischen Nationalmannschaft gegen Kanada und Honduras gegeben. Die nächsten zwei Spiele - gegen Costa Rica (30. Januar 2022) und Panama (2. Februar) - müssen deshalb in leeren Stadien ausgetragen werden.

Die WM findet Ende 2022 in Katar statt. Mexiko führt die Qualifikationsgruppe in Nord- und Mittelamerika nach sechs Spielen mit 14 Punkten an. Der Erste, Zweite und Dritte der Tabelle sind direkt für das Turnier qualifiziert.